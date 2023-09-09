США запускают разведовательный спутник

Ракета тяжелого класса Atlas V в субботу стартует на орбиту со спутником NROL-107 в интересах Национального управления военно-космической разведки и Космических сил США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает компания-разработчик носителя United Launch Alliance (ULA).

Запуск ракеты с разведывательным спутником планируется осуществить с 41-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 08:51 по времени Восточного побережья США (в 16:51 по бакинскому времени).

Спутник массой до девяти тонн будет выведен на геосинхронную орбиту высотой более 41 тыс. км. Детальные сведения о предназначении спутника строго засекречены за исключением того, что его работа будет сосредоточена на разведке космической ситуации, позволит обнаруживать и отслеживать объекты на орбите Земли.

ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества.