Названы самые мощные смартфоны на начало 2024 года

Редакция популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых мощных Android-смартфонов за январь 2024 года, который возглавил Nubia Red Magic 9 Pro. Информация об этом появилась на официальном сайте AnTuTu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Nubia Red Magic 9 Pro работает на процессоре Snapdragon 8 Gen3 и имеет 16 ГБ оперативной памяти. В AnTuTu смартфон набрал 2 096 559 баллов. Второе место занял iQOO 12 c теми же параметрами и результатом 2 045 064 балла. Тройку лидеров замкнула модель Nubia Z60 Ultra с такими же характеристиками, которая набрала 2 024 711 баллов.

Ниже расположились Vivo X100 Pro (1 974 891 балл), Samsung Galaxy S24 (1 846 680 баллов), Galaxy S24 Plus (1 721 185 баллов), Galaxy S24 (1 624 255 баллов), Xiaomi Mi 13 (1 541 517 баллов), а также Galaxy S23 Plus (1 492 625 баллов).

Тестирование смартфонов проводилось с 1 по 31 января 2024 года. В тестах использовалась сборка бенчмарка AnTuTu V10.

AnTuTu - это популярный бенчмарк для Android-смартфонов. Он принадлежит китайской компании Cheetah Mobile.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!