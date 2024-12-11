FIFA объявила страны-хозяйки ЧМ-2030 и ЧМ-2034

Чемпионат мира по футболу в 2034 году пройдет в Саудовской Аравии, сообщил президент FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции после голосования по заявкам. Чемпионат, посвященный столетию турнира, пройдет в 2030 году в Испании, Португалии и Марокко. Часть матчей пройдет в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

Как передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ, Саудовская Аравия также подавала заявку на проведение турнира 2030 года, но впоследствии отозвала ее из-за высокой конкуренции с другими заявителями. Согласно объявленным на конференции решениям, первый матч ЧМ-2030 примет Уругвай. Аргентина и Парагвай примут по одному матчу, оставшаяся часть игр пройдет в Испании, Португалии и Марокко.

"Мы привозим футбол в большее количество стран, и количество команд не снижает его качества. На самом деле это расширяет возможности",- сказал Джанни Инфантино, говоря о чемпионате 2030 года (цитата по Reuters).

Заявку на проведение мирового первенства 2034 года подала только Саудовская Аравия. В октябре от подачи заявки на проведение турнира отказалась Австралия.