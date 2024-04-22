Apple работает над собственным ИИ

Согласно информации от Марка Гурмана из Bloomberg, компания Apple активно работает над собственной большой языковой моделью (LLM), которая будет базой будущих генеративных возможностей.

Эта модель будет работать полностью на самом устройстве, избегая использования облачных ресурсов, что типично для многих других ИИ-систем, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Хотя возможности AI на устройствах могут иметь ограниченную эффективность по сравнению с облачными решениями, аналитики считают, что Apple имеет потенциал заполнить эти пробелы, используя лицензионные технологии от Google и других провайдеров. Новости о возможном включении Gemini AI в iPhone как часть iOS 18 свидетельствуют о серьезных планах компании в этом направлении.

Ожидается, что следующие шаги Apple в этом направлении будут представлены на конференции WWDC в июне, где корпорация раскроет свою стратегию использования искусственного интеллекта для улучшения повседневной жизни пользователей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!