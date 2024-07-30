В Windows 11 нашли скрытую функцию

Энтузиасты нашли в Windows 11 функцию, позволяющую быстро закрывать приложения, в которых произошел сбой. Об этом сообщает издание TechSpot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистов медиа, в случае зависания или сбоя программу в Windows можно закрыть с помощью "Диспетчера задач", если остановить связанную с ней задачу. Авторы рассказали, что в новой версии ОС скрыта функция, которая позволяет закрывать приложения намного быстрее.

Функция End Task ("Завершить задачу") позволяет закрывать приложение нажатием правой кнопки мыши по иконке программы на панели задач. Однако в Windows 11 она отключена по умолчанию.

Чтобы включить новую опцию, необходимо перейти в настройки ОС, затем открыть раздел "Система", выбрать меню "Для разработчиков". В нем нужно перевести переключатель напротив параметра End Task в активное положение и при необходимости перезагрузить ПК.

По словам авторов, затем по нажатию на ярлык приложения правой кнопкой мыши возникнет всплывающее меню. Для закрытия программы нужно выбрать кнопку "Завершить задачу".

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