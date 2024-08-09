3D-еда в Нидерландах: из чего ее печатают и зачем она нужна

Нидерландская компания Gastronology представила технологию, которая позволяет придавать еде особую форму и консистенцию, сохраняя вкус, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Чтобы напечатать на 3D-принтере тот или иной продукт, необходимо предоставить соответствующий материал для печати. Gastronology использует пюре из разных продуктов для печати новых. Получается, что компания делает еду из еды?.. Да, но суть этой технологии не в том, чтобы создать определенный продукт, а чтобы придать ему нужную форму.

В первую очередь, напечатанная еда предназначается для пациентов с дисфагией. Из-за трудностей с проглатыванием они не могут есть многие продукты, а 3D-печать делает это возможным для них.

Напечатанная еда имеет более аппетитный вид и позволяет разнообразить рацион, при этом благодаря особой консистенции ее легко есть.

Также положительный эффект напечатанная на 3D-принтере еда оказывает на детей: чтобы ребенок проявил больше интереса к пище, ей можно придать форму, например, животных.

В первое время Gastronology планирует выпускать до 700 килограммов продуктов в день, а потом достичь отметки в 2500 килограммов. Trendhunter пишет, что такой объем позволит накормить до 15000 человек.

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