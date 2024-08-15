В WhatsApp появились долгожданные функции

Популярный мессенджер WhatsApp анонсировал обновление, которое значительно расширит возможности создания и использования стикеров.

Как передает Day.Az, об этом говорится в блоге компании.

Отмечается, что разработчики стремятся предоставить пользователям больше инструментов для самовыражения и креативного общения.

Одним из главных нововведений станет интеграция с библиотекой стикеров Giphy. Теперь пользователи смогут легко находить и делиться забавными анимированными стикерами, используя для поиска текст или эмодзи.

Кроме того, функция создания и редактирования стикеров, которая ранее была доступна только на устройствах iOS, теперь появится и на Android.

Пользователи смогут превращать свои фотографии в персонализированные стикеры или редактировать существующие с помощью встроенных инструментов. Созданные шедевры будут автоматически сохраняться в личной библиотеке для быстрого доступа.

Наконец, WhatsApp улучшил организацию сохраненных стикеров. Теперь пользователи смогут легко перемещать любимые стикеры повыше для быстрого доступа или удалять ненужные, чтобы поддерживать порядок в своей коллекции.

Отметим, что недавно разработчики Telegram выпустили бета-версию мессенджера для Android, в которой появились платные подписки на закрытые каналы.

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