Раскрыты характеристики Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Flip7 станет первым складным устройством компании, который получит фирменный чипсет Exynos. Об этом сообщает южнокорейское издание The Elec со ссылкой на "высокопоставленного сотрудника Samsung Electronics", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, складной смартфон оснастят чипом Exynos 2500, который будет произведен по 3-нм техпроцессу второго поколения SF3 от Samsung.

Чипсет будет включать 10-ядерный процессор с основным ядром с частотой 3,3 ГГц, двумя большими ядрами по 2,75 ГГц, пятью большими ядрами по 2,36 ГГц и двумя энергоэффективными ядрами по 1,8 ГГц каждый. За графику в чипсете будет отвечать GPU Xclipse 950 с архитектурой AMD RDNA.

Отмечается, что массовое производство Exynos 2500 запланировано на начало 2025 года. В 2025 году Samsung намерена выпустить 229,4 млн смартфонов, в том числе 3 млн Galaxy Z Fold7 и 900 тыс. новых Z Flip FE.

Многие поклонники Samsung критикуют компанию за использование Exynos, отмечая их слабую графическую производительность и более высокий нагрев по сравнению с флагманскими решениями от Qualcomm.

Презентация складных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip7, Flip SE и Fold Z7 ожидаются летом 2025 года. По слухам, первыми устройствами на базе Exynos 2500 станут флагманские Galaxy S25.