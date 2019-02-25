В Баку прямо перед зданием одного из вузов на глазах у сокурсников произошло похищение студентки первого курса. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Наримановского района, передает Day.Az.

В 16-е отделение полиции Наримановского района обратилась мать похищенной. Женщина сообщила, что ее дочь, 18-летняя гражданка Грузии была похищена 22 февраля в 14:00 прямо у дверей второго корпуса университета, расположенного по улице академика Гасана Алиева. Все, что было известно о похитителе, это то, что молодого человека зовут Кянан.

Сотрудники полиции приступили к расследованию и вскоре выяснили, что девушка была похищена с целью женитьбы на ней. Оперативники нашли молодых. Установлено, что девушка дала свое согласие выйти замуж за похитителя, так что скоро будет свадьба.

Между тем, в минувшее воскресенье, 24 февраля в Губе был найден уроженец Геранбойского района, студент первого курса Бакинского государственного университета (БГУ) Маис Гурбанов, сообщили Sputnik в Губинской региональной группе пресс-службы МВД АР.

Студент пропал из поля зрения близких 17 февраля. В то утро юноша сказал родителям, что едет в Гянджу, откуда затем отправится в Баку. Но после отъезда Гурбанова телефонная связь с ним прекратилась. Выяснилось, что Гурбанов приехал в Губу в поисках работы. Он снял здесь квартиру, где и был найден полицейскими.

Отметим, что при поступлении Гурбанов набрал 667 баллов. Юноша учится на юридическом факультете.