Исследования зарубежных ученых подтверждают, что у людей с Rh (-) действительно много отличий от Homo sapiens с положительным резус-фактором. Некоторые исследователи даже считают данный факт доказательством внеземного происхождения "минусовых", передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Самый известный популяризатор такой версии - американский исследователь Брэд Стайгер. Правда, Стайгер специализируется больше на доисторической археологии, которую пытается связать с паранормальными явлениями. Используя результаты последних исследований гематологов, Брэд Стайгер пришел к выводу, что люди с отрицательным резус-фактором либо произошли от другой ветви "человека разумного" (со своей линией ДНК), нежели все остальные, либо их предки и вовсе представители внеземного разума. Стайгер задался вопросом: раз уж человек произошел от обезьяны, то почему тогда у всех приматов Rh (+), а у людей возможен еще и Rh (-)?

По наблюдениям гематологов, около трети всех обладателей Rh (-) имеют определенные национальности - такой резус фактор чаще встречается у евреев, испанских басков, эфиопов и эфиопских евреев, самаритян. У представителей других народов он ничтожен, порядка процента. В крови Rh (-) отсутствует белок, защищающий организм от бактерий, провоцирующих возникновение ряда болезней, поэтому "отрицательные" обладают меньшим иммунитетом. Такие люди более теплолюбивы и сдержанны, чем обладатели Rh (+). Интеллектуальный уровень у них несколько выше, подмечено, что разные маги, шаманы и знахари - это люди как раз с отрицательным резус-фактором. "Отрицательные" не годятся для клонирования. Беременная женщина с Rh (-) рискует не доносить ребенка - организм его отторгает, вследствие чего таким матерям в период беременности пригодится проходить спецлечение.

Три года назад чешскими учеными были опубликованы данные о частоте и градации болезней людей с Rh (-) сравнительно с пациентами с Rh (+). Результаты показали, что в данном случае заболевания разнятся и по гендерному характеру. К примеру, стало известно о такой примечательной особенности: мужчины с Rh (-) более подвержены психическим расстройствам, аллергиям, анемиям. У них чаще возникают проблемы с печенью, "отрицательные" мужчины более склонны к инфекционным заболеваниям и остеопорозу. Вместе с тем, у мужчин с Rh (-), не имеющих в крови белка RhD, меньше проблем с пищеварением, желчным пузырем, аденомой простаты, бородавками, некоторые виды рака у них также встречаются реже. Женщины с Rh (-) чаще болеют псориазом, диабетом 2 типа, инфекционными заболеваниями мочевых путей, сколиозом, страдают от недостатка в организме витамина В. Вместе с тем, они менее подвержены расстройствам психики, дерматозам, болезням, что лечат отоларингологи.

"Отрицательные" люди, по наблюдениям гематологов, немного чаще подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой, дыхательной и иммунной систем, но вместе с тем их организм более эффективно "отбивает" вирусные инфекции. Все дело в наличии (и отсутствии) в крови того самого белка RhD, которые есть у людей Rh (+) и отсутствует у Homo sapiens с Rh (-). Как считают ученые, отличие в восприимчивости организмов с разными резус-факторами крови к различным заболеваниям, хотя и не существенное, но все же имеется. Однако до конца природу и функцию белка RhD гематологи еще не разгадали.

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