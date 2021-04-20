Ученые сравнили заразность британского и обычного вариантов COVID-19

Израильские ученые на основе данных 300 тысяч ПЦР-тестов выяснили, что британский вариант коронавируса B.1.1.7, который на сегодняшний день ответственен за 99,5 процентов заболеваний COVID-19 в Израиле, на 45 процентов заразнее, чем исходный вариант SARS-CoV-2.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

Исследователи из Тель-Авивского университета проанализировали данные массового тестирования, которое проводили в стране с 6 декабря 2020 года по 10 февраля 2021 года, и в ходе которого выявили различные генетические варианты коронавируса SARS-CoV-2.

"Мы использовали результаты тестирования трех различных вирусных генов. В британском варианте, также известном как B.1.1.7, один из этих генов, ген S, стерт в результате мутации. Поэтому мы смогли отследить распространение этого варианта даже без генетического секвенирования", - приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора статьи Ариэля Муница (Ariel Munitz), профессора кафедры клинической микробиологии и иммунологии медицинского факультета.

Результаты анализа показали, что распространение британского варианта было очень быстрым. 24 декабря 2020 года только пять процентов положительных результатов относились к британскому варианту. Всего шесть недель спустя, в январе 2021 года, этот вариант был ответственен уже за 90 процентов случаев COVID-19 в Израиле. Текущий показатель, с учетом того, что в стране практически завершилась массовая вакцинация, составляет около 99,5 процентов.

Чтобы объяснить такое резкое увеличение, авторы сравнили показатель R - эффективное репродуктивное число, характеризующее заразность вируса - для исходного и британского вариантов.

"Другими словами, мы задались вопросом: сколько людей в среднем заражаются от каждого человек, у которого есть тот или иной вариант. Мы обнаружили, что британский вариант на 45 процентов, то есть почти в 1,5 раза заразнее", - объясняет профессор Муниц.

На втором этапе исследования авторы разложили анализы по возрастным группам и выяснили, что поворотный момент в распространении инфекции среди тех, кто старше 60 лет, наступил через две недели после того, как 50 процентов из них получили свою первую прививку.

"До января мы наблюдали почти 100-процентную зависимость показателя заболеваемости от возраста, - говорит еще один участник исследования доктор Дэн Ямин (Dan Yamin) из Лаборатории моделирования и анализа эпидемий факультета промышленной инженерии Тель-Авивского университета. - Через две недели после того, как 50 процентов населения старше 60 лет получили первую дозу вакцины, этот график разорвался. В течение января наблюдалось резкое падение числа новых случаев в группе 60+, наряду с продолжающимся ростом общего числа заболевших. Учитывая то, что 90 процентов смертей от COVID-19 приходились именно на эту возрастную группу, можно сказать, что вакцина спасла не одну сотню жизней".

Весьма эффективной, по мнению авторов, была еще одна программа, реализуемая в Израиле в национальном масштабе, - регулярное тестирование на COVID-19 в домах престарелых. В итоге вирусная нагрузка на момент начала распространения британского варианта коронавируса там была ниже, чем в той же возрастной группе в общей популяции.

"Поскольку жители домов престарелых проходят регулярное тестирование, а других людей обычно тестируют только тогда, когда они плохо себя чувствуют или контактировали с кем-то, у кого был положительный результат на вирус, мы заключаем, что постоянный мониторинг групп риска - это весьма целесообразный метод, который работает", - отмечает профессор Муниц.

Авторы исследования считают, что, несмотря на высокую распространенность британского варианта, благодаря трем государственным программам - массовому ПЦР-тестированию, регулярному мониторингу среди обитателей домов престарелых и массовой вакцинации пожилых - в Израиле удалось переломить ситуацию с распространением коронавируса и существенно снизить показатель смертности.