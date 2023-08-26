Найден способо контроля диабета с помощью музыки

Ученые из Цюрихского технологического института в Базеле разработали метод для контроля диабета, который активируется при помощи музыки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

В процессе работы авторы взяли белок из бактерии E. coli (кишечная палочка), который расположен в мембране микроорганизма и регулирует приток ионов кальция внутрь клетки. Такие белки реагируют на механические раздражители и распространены у животных и бактерий. Затем специалисты внедрили схему бактериального ионного канала в человеческие клетки, вырабатывающие инсулин. В итоге это позволило клеткам самим создавать ионный канал и встраивать его в свою мембрану.