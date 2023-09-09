Выявлена опасность жаркой погоды для беременных

Команда американских и китайских специалистов из Калифорнийского университета в Ирвине и Медицинского колледжа Пекинского союза выявила опасность жаркой погоды для здоровья беременных женщин. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе работы, проходившей в период с 2008 по 2018 год, были проанализированы данные 403 тысяч беременных в среднем возрасте около 30 лет. Затем эту информацию сопоставили с данными о длительном и кратковременном тепловом воздействии: ежедневными максимальными температурами с 2007 по 2018 год в Южной Калифорнии. Ученых интересовало, может ли жаркая погода увеличивать риск "высокого уровня заболеваемости у матерей" (severe maternal morbidity, SMM) - группы состояний, которые могут проявляться в виде кровотечения, образования тромбов, опасных инфекций, почечной недостаточности, сердечно-сосудистых заболеваний и другого.

За время наблюдения ученые зафиксировали 3446 случаев SMM (0,9 процента). Оказалось, что сильное воздействие экстремально теплой погоды на протяжении любого периода беременности было связано с повышением риска SMM на 27 процентов. Однако наиболее опасный период для этого - третий триместр (в этом случае вероятность возрастала до 28 процентов). Причем неблагоприятные последствия жары наступали как при краткосрочном, так и при длительном воздействии, но более сильная корреляция наблюдалась при самых высоких значениях температуры.

Команда считает, что их открытие может лечь в основу новых профилактических мер по предотвращению SMM, особенно в условиях меняющегося климата.