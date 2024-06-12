Признаки деменции научились выявлять по речи
Ученые из Медицинской школы Ен Лу Лин (Сингапур) обнаружили, что признаки деменции (такие как нарушения памяти) можно диагностировать путем анализа речи человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (Alz&Dem), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В исследовании приняли участие 148 пожилых сингапурцев в возрасте 60-70 лет. Около половины участников были здоровы, у 38 были диагностированы легкие когнитивные сбои, связанные с памятью, а у 36 - нарушения мышления. Отмечается, что легкие когнитивные нарушения памяти и мышления могут с высокой вероятностью трансформироваться в болезнь Альцгеймера и другие типы деменции, такие как деменция с тельцами Леви.
Участников проинструктировали в течение 20 минут говорить на любую тему на английском языке. Иногда интервьюеры задавали им наводящие вопросы. Речь каждого участника была записана на диктофон с целью дальнейшего лингвистического анализа с помощью программного обеспечения. Команда исследователей подсчитала, сколько слов произносили участники в минуту и оценила их грамматические свойства.
Оказалось, что испытуемые с легкими когнитивными сбоями в работе памяти в целом говорили меньше, чем здоровые добровольцы и люди с нарушениями мышления. У первых была снижена беглость речи. Также они произносили больше абстрактных существительных по отношению к общему числу элементов этой части речи. Абстрактные существительные обозначают не вещественные понятия (трава, стол), а неосязаемые (храбрость, дружба).
Ученые предположили, что метод речевого анализа может помочь практикующим врачам обнаруживать деменцию задолго до усугубления симптомов. Для разработки конкретных методов диагностики когнитивных нарушений по речи и создания стратегий языковой коррекции нужны дополнительные исследования.
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