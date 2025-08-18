Врач рассказал, как ощущается боль при аппендиците

Боль при аппендиците имеет характерные особенности - сначала она появляется в районе пупка, а затем смещается вниз вправо. Об этом рассказал врач Александр Олмос в комментарии для издания 20minutos, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аппендицит - это воспаление червеобразного отростка слепой кишки, который называется аппендиксом. Это маленький "мешочек" длиной пять-десять см, расположенный в нижней правой части живота. Несмотря на то что аппендикс не выполняет жизненно важных функций, его воспаление требует неотложного лечения.

По словам врача, из-за выраженного болевого синдрома при аппендиците человеку может быть трудно ходить. Среди других тревожных признаков врач отметил тошноту, повышение температуры и резкую потерю аппетита.

Доктор Олмос предостерег: при подобных симптомах нельзя принимать противовоспалительные препараты, так как они могут скрыть клиническую картину и затруднить постановку диагноза. Вместо этого необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Если своевременно не начать лечение, существует риск развития перитонита - опасного воспаления брюшины, требующего срочного хирургического вмешательства.