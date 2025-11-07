Ученые уничтожили раковые клетки, лишив их энергии

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины разработали соединение LCL768, которое уничтожает раковые клетки, разрушая их "энергетические станции" - митохондрии. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая разработка направлена на лечение плоскоклеточной карциномы головы и шеи - агрессивного типа рака, устойчивого к терапии и часто возвращающегося даже после лечения. Стандартные методы помогают не всем пациентам и вызывают тяжелые побочные эффекты, так как повреждают и здоровые клетки.

LCL768 представляет собой синтетическую форму церамида - жировой молекулы, которая в норме есть в клетках и регулирует их жизненный цикл. У пациентов с раком головы и шеи уровень церамидов часто снижен, что ускоряет рост опухолей.

Препарат повышает содержание одного из видов церамидов - C18 - в митохондриях раковых клеток. Это запускает процесс митофагии: поврежденные митохондрии разрушаются, и клетки теряют источник энергии. Дополнительно LCL768 блокирует молекулу фумарат, важную для энергетического обмена, что еще сильнее ослабляет опухоль. Такой "двойной удар" приводит к гибели раковых клеток.

В опытах на мышах и образцах опухолей, выращенных из тканей пациентов, LCL768 показал высокую эффективность. Сейчас ученые готовят соединение к клиническим испытаниям и надеются, что оно станет новым вариантом лечения для больных с трудноизлечимыми формами рака.