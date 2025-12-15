Названа неочевидная причина преждевременного старения

Люди, чьи отцы начали курить в подростковом возрасте, стареют быстрее, чем положено по календарю. К такому выводу пришли ученые из Университета Бергена (Норвегия), представившие результаты на Конгрессе Европейского респираторного общества (ERS) в Амстердаме, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Анализ почти 900 участников показал: у тех, чьи отцы начали курить в 15 лет и раньше, биологический возраст в среднем на 9-15 месяцев опережает фактический. Это определялось с помощью "эпигенетических часов" - метода, который фиксирует изменения в ДНК и связан с риском возрастных заболеваний, включая рак, артрит и деменцию.

Ученые предполагают, что курение в период полового созревания может повреждать формирующиеся сперматозоиды, и эти изменения передаются следующему поколению. Интересно, что курение матерей до беременности не показало такого эффекта.

Авторы подчеркивают: подростковая привычка к сигаретам или вейпам может иметь последствия не только для самих подростков, но и для их будущих детей. Поэтому профилактика курения среди молодежи должна рассматриваться как приоритет не только в вопросах здоровья настоящего поколения, но и в защите здоровья будущих.