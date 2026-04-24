Долгий дневной сон у пожилых связан с риском смерти

Длительный дневной сон у пожилых людей может быть признаком скрытых заболеваний и связан с повышенным риском смерти. К такому выводу пришли ученые из Университета Раша и Массачусетской системы здравоохранения General Brigham.

результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

В исследование включили данные 1338 пожилых добровольцев. В течение почти 19 лет ученые наблюдали за испытуемыми, анализируя их режим сна и состояние здоровья.

Данные были получены в рамках долгосрочного проекта Центра болезни Альцгеймера Университета Раша, который стартовал еще в 1997 году. С 2005 года участники носили специальные устройства - акселерометры, позволяющие точно фиксировать периоды активности и отдыха. Это помогло исследователям объективно оценить продолжительность и частоту дневного сна.

Анализ показал, что увеличение времени дневного сна связано с ростом риска летального исхода. Так, каждый дополнительный час сна днем повышал вероятность смерти примерно на 13%, а каждый дополнительный перерыв на сон - на 7%. Особенно заметной оказалась связь для тех, кто регулярно спал в утренние часы: в этой группе риски были выше примерно на 30%.

Авторы подчеркивают, что сам по себе дневной сон не обязательно вреден, однако его продолжительность и частота могут служить важным индикатором состояния здоровья. По их мнению, наблюдение за такими изменениями может помочь врачам выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно назначать обследования.