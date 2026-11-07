Ученые изобрели способ выявлять сахарный диабет по голосу

Ученые создали систему искусственного интеллекта (ИИ), способную выявлять признаки сахарного диабета второго типа всего по 20 секундам речи. Алгоритм распознает характерные изменения голоса, связанные с заболеванием. Результаты исследования представлены на ежегодной конференции Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для обучения системы исследователи использовали 63 283 записи голоса более 21 тысячи человек из США и Великобритании. Затем работу алгоритма проверили на новых записях, в которых участники в течение 20 секунд читали одну из басен Эзопа.

Как оказалось, диабет может отражаться на голосе: у людей с заболеванием ранее обнаруживали повышенную хриплость и грубость голоса, а также ухудшение контроля дыхания во время речи. ИИ анализировал совокупность подобных акустических особенностей, которые сам человек может не замечать.

При проверке на 7319 взрослых алгоритм в 80 процентах случаев присваивал более высокий риск человеку с диабетом, чем человеку без заболевания.

Затем результаты сравнили с анализами крови 801 участника. В этом случае система правильно выявила 82 процента людей с диабетом. Алгоритм также разделял людей на группы низкого, среднего и высокого риска. Ни у одного из участников, которых ИИ отнес к группе низкого риска, анализ крови не показал диабет или преддиабет.

Авторы считают, что в будущем анализ голоса можно будет использовать для быстрого первичного скрининга по телефону или через приложение.