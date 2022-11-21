Президент Ильхам Алиев выступил на мероприятии по случаю 30-летия создания Партии «Ени Азербайджан»

21 ноября в Центре Гейдара Алиева проводится мероприятие по случаю 30-летия создания Партии "Ени Азербайджан".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии выступил Президент Азербайджанской Республики, председатель Партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев.

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