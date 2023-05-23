Эмомали Рахмон направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня Независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Мне доставляет огромное удовольствие от имени таджикского народа и от себя лично направить Вам и всему дружественному народу Азербайджана наши искренние и сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника страны.

Благодаря Вашей дальновидной и созидательной политике Азербайджан добился грандиозных результатов на пути прогресса и процветания, повышая тем самым свой авторитет на международной арене.

Мы удовлетворены конструктивной атмосферой двусторонних отношений и, конечно же, динамичным развитием взаимовыгодного взаимодействия наших стран, отвечающего коренным интересам двух народов.

C теплотой вспоминаю наши недавние встречи в ходе Вашего государственного визита в Таджикистан. Убежден, что практическая реализация достигнутых в рамках этого визита договоренностей придаст новый импульс плодотворному таджикско-азербайджанскому сотрудничеству, ориентированному на долгосрочную перспективу.

Убежден, что, прилагая совместные усилия, мы выведем наше двустороннее партнерство к новым горизонтам развития на благо наших народов и стран.

От всей души желаю Вам, дорогой Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и новых успехов на Вашем ответственном посту, а братскому народу Азербайджана - мира, благополучия и неуклонного процветания", - говорится в письме.