Президент Ильхам Алиев принял президента Международного Олимпийского комитета

3 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Международного Олимпийского комитета Томаса Баха.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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