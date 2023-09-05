Президент Ильхам Алиев выделил средства на проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы-Лачин

На проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы-Лачин выделены средства в размере 20 миллионов манатов.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.