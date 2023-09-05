https://news.day.az/officialchronicle/1595186.html Президент Ильхам Алиев выделил средства на проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы-Лачин
Президент Ильхам Алиев выделил средства на проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы-Лачин
На проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы-Лачин выделены средства в размере 20 миллионов манатов.
Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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