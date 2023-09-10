Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом

10 сентября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили региональные вопросы, в том числе нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана.

Главы государств провели обмен мнениями о перспективах развития братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией.