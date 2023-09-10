https://news.day.az/officialchronicle/1596585.html Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом
10 сентября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе телефонного разговора главы государств обсудили региональные вопросы, в том числе нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана.
Главы государств провели обмен мнениями о перспективах развития братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией.
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