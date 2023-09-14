Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии награждения Гурбангулы Бердымухамедова в Душанбе

14 сентября в Душанбе состоялась церемония награждения председателя Халк маслахаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и другие главы государств.