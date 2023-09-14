https://news.day.az/officialchronicle/1597884.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии награждения Гурбангулы Бердымухамедова в Душанбе - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии награждения Гурбангулы Бердымухамедова в Душанбе - ФОТО
14 сентября в Душанбе состоялась церемония награждения председателя Халк маслахаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и другие главы государств.
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