Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Академии имени Гейдара Алиева СГБ Азербайджана

Награждены сотрудники Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Руководствуясь пунктами 23 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За заслуги в области подготовки кадров органов безопасности Азербайджанской Республики, отличие при выполнении своих служебных обязанностей наградить следующих сотрудников Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики:

медалью "Терегги"

Мамедову Камину Гавиль гызы

медалью "За военную службу"

Аллахвердиева Эхтибара Ядулла оглу - полковника

Алиева Эльчина Аластун оглу - полковника

Амирова Зияфета Масим оглу - полковника

Исмаилова Азера Валех оглу - полковника

Насирова Эльшада Хагверди оглу - полковника

Фатуллаеву Мехпару Дайыш гызы - полковник-лейтенанта

Магеррамова Намига Алиаддин оглу - полковник-лейтенанта.

2.За заслуги в сфере образования присвоить Акифу Падар оглу Оруджалиеву почетное звание "Заслуженный учитель".

3.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания", - говорится в распоряжении.