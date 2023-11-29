Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Академии имени Гейдара Алиева СГБ Азербайджана - СПИСОК
Награждены сотрудники Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
"Руководствуясь пунктами 23 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За заслуги в области подготовки кадров органов безопасности Азербайджанской Республики, отличие при выполнении своих служебных обязанностей наградить следующих сотрудников Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики:
медалью "Терегги"
Мамедову Камину Гавиль гызы
медалью "За военную службу"
Аллахвердиева Эхтибара Ядулла оглу - полковника
Алиева Эльчина Аластун оглу - полковника
Амирова Зияфета Масим оглу - полковника
Исмаилова Азера Валех оглу - полковника
Насирова Эльшада Хагверди оглу - полковника
Фатуллаеву Мехпару Дайыш гызы - полковник-лейтенанта
Магеррамова Намига Алиаддин оглу - полковник-лейтенанта.
2.За заслуги в сфере образования присвоить Акифу Падар оглу Оруджалиеву почетное звание "Заслуженный учитель".
3.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания", - говорится в распоряжении.
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