https://news.day.az/officialchronicle/1618108.html Президент Ильхам Алиев назначил Ильдырыма Велиева завотделом Службы секретаря Совбеза
Президент Ильхам Алиев назначил Ильдырыма Велиева завотделом Службы секретаря Совбеза
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначение Ильдырыма Имран оглу Велиева на должность заведующего отделом исполнительного контроля и кадровых вопросов Службы секретаря Совета безопасности Азербайджанской Республики, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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