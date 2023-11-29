Президент Ильхам Алиев назначил Ильдырыма Велиева завотделом Службы секретаря Совбеза

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначение Ильдырыма Имран оглу Велиева на должность заведующего отделом исполнительного контроля и кадровых вопросов Службы секретаря Совета безопасности Азербайджанской Республики, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.