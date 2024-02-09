Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю победы на президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас с победой на выборах и переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики. Результаты выборов продемонстрировали постоянную поддержку и веру азербайджанского народа в лидерство Вашего превосходительства, а также в Вашу решимость укреплять единство, прогресс и мир.

Пользуясь случаем, хотел бы заявить, что Альянс цивилизаций ООН (UNAOC) продолжает оставаться долгосрочным партнером Азербайджана в различных инициативах правительства по продвижению межрелигиозного и межкультурного диалога, в том числе в "Бакинском процессе". UNAOC является членом международной Рабочей группы 6-го Всемирного форума по межкультурному диалогу, который планируется провести в мае 2024 года в Баку. Наша команда уже начала основные консультации по программе, и я с нетерпением жду возможности лично представлять UNAOC на 6-м Всемирном форуме по межкультурному диалогу, участвовать в дискуссиях и способствовать достижению успешного результата.

Тесно взаимодействуя с министерствами иностранных дел, культуры и Постоянным представительством Азербайджанской Республики при ООН, UNAOC привержен дальнейшему укреплению сотрудничества и взаимодействия с правительством Азербайджана.

Пользуюсь случаем, выражаю Вашему превосходительству мое высочайшее почтение", - говорится в письме.