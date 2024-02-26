Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану

26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с юбилеем, пожелал ему новых успехов в деятельности на благо Турции и крепкого здоровья.

Глава Турецкого государства поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил Президенту и народу Азербайджана соболезнования в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.

Глава нашего государства поблагодарил за соболезнования.

В ходе беседы вновь было отмечено значение того, что после избрания президентом Ильхам Алиев свой первый официальный визит совершил именно в Турцию, подчеркнуто, что этот визит внес вклад в дело дальнейшего укрепления наших связей.

Еще раз коснувшись значения Шушинской декларации, главы государств выразили удовлетворение успешной реализацией этой Декларации.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкие дружественные, братские и союзнические связи будут успешно развиваться и впредь, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества, дальнейших контактах, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес.