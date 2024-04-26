Президент Ильхам Алиев: То, что нас единогласно выбрали местом проведения COP29, является признанием нашей деятельности в области зеленой энергетики

Для нас большая честь быть единогласно выбранными в качестве страны-хозяйки COP29.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в выступлении на заседании в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" 26 апреля в Берлине.

"Это доверие международного сообщества к Азербайджану, в том числе признание той работы, которую мы проводим в области зелёной энергетики", - сказал Президент Ильхам Алиев.