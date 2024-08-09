Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов поддержать совместные со странами Центральной Азии инициативы по решению проблем, связанных с изменениями климата в нашем регионе

В рамках председательства в COP29 Азербайджан готов поддержать совместные со странами Центральной Азии инициативы по решению проблем, связанных с изменениями климата в нашем регионе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 9 августа на встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики в столице Казахстана Астане.

"Я уже направил официальные пригласительные письма президентам стран Центральной Азии и буду рад нашей новой встрече в Баку в ноябре", - отметил глава государства.