https://news.day.az/officialchronicle/1741338.html Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Аллею шехидов - ФОТО Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер 2 апреля посетили Аллею шехидов, Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ Новость обновляется
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Аллею шехидов - ФОТО
Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер 2 апреля посетили Аллею шехидов, Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ
Новость обновляется
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