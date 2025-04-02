Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Аллею шехидов

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер 2 апреля посетили Аллею шехидов, Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ

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