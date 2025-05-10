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Президент Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в село Кенгерли Агдамского района, вручил им ключи от домов

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в село Кенгерли Агдамского района и вручил им ключи от домов, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется