Зияфят Аскеров: Президент Ильхам Алиев расширяет масштаб успехов, достигнутых при Гейдаре Алиеве

Конституция, принятая по инициативе Гейдара Алиева в 1995 году, заложила основу построения в Азербайджане правового и демократического общества.

Об этом в четверг на специальном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, посвященном 95-летию великого лидера Гейдара Алиева, сказал первый заместитель председателя парламента Зияфят Аскеров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Аскеров коснулся правовых реформ, проведенных под руководством великого лидера Гейдара Алиева, и отметил, что результаты президентских выборов 11 апреля показали, что азербайджанский народ проголосовал за продолжение политики Гейдара Алиева и развитие.

Аскеров также подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев еще больше расширяет масштаб успехов, достигнутых за годы руководства великого лидера Гейдара Алиева.

Аскеров отметил, что экономические успехи, достигнутые после избрания Ильхама Алиева Президентом, были подтверждены международной оценкой.

Аскеров добавил, что в Азербайджане проводятся реформы судебного и административного управления и кадровые реформы.

"За годы руководства Президента Ильхама Алиева еще более усовершенствована судебная система. Хотя деятельность субъектов экономики и социальное благосостояние общества не противоречат друг другу, обеспечить это не так уж легко", - добавил первый заместитель.

По его словам, сегодня Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева стал страной, которая развивается, обновляется, значительно укрепляет свои позиции на международной арене.

"Несмотря на черный пиар, используемый рядом политических кругов и организациями, которые служат их интересам, а также антинациональными элементами, Азербайджан демонстрирует, что является страной, которая проводит полностью независимую политику", - добавил Аскеров.

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