Расширены полномочия Счетной палаты

В пятницу Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял во втором чтении законопроект "О Счетной палате", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде сказал, что в законопроекте увеличилось количество статей.

Самедзаде отметил, что в законопроекте отражены финансовые вопросы, аудит эффективности и соответствия.

В документе предлагается увеличить полномочия Счетной палаты, также предусматривается совершенствование методов контроля над государственными финансовыми ресурсами, повышение эффективности проводимых палатой проверок, в том числе за счет применения аудита эффективности, устанавливаются новые методы мониторинга.

Законопроект позволит расширить возможности и функции Счетной палаты, привести деятельность палаты в соответствие с современными вызовами и международными стандартами. Совершенствование правовой базы позволит Счетной палате усилить финансовую дисциплину и финансовый контроль над государственными средствами.

Изменения в основном коснулись обязанностей и функций Счетной палаты, борьбы с коррупционными правонарушениями, а также проведения аудиторских проверок. Остальные изменения носят технический характер.

Законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении.

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