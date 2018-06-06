В Евросуд представлены факты о пытках армян в отношении Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

В Европейский суд по правам человека представлены документы и видеокадры о пытках в отношении азербайджанцев Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, взятых армянами в заложники в оккупированном Кельбаджарском районе. Об этом в среду сказал журналистам председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Незаконному аресту Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева должен быть положен конец. Их права по свободному передвижению по территории своей страны попраны, и Евросуд должен признать их права. Надеемся, что в ближайшие месяцы мы станем свидетелями принятия положительных решений в Евросуде", - сказал Багиров.

Он отметил, что азербайджанская сторона также выразит свое отношение к полученным ранее документам.

Отметим, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

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