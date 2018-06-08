Провокатор Владимир Соловьев устроил новый антиазербайджанский цирк - ПОДРОБНОСТИ

В последнее время имя большого почитателя всего армянского Владимира Соловьева в Армении произносили с презрением. После его "неосторожного" визита в Баку, почитатели его "таланта" в Армении, разлюбили соловушку и окрестили вороной. Нелицеприятных эпитетов в адрес "мэтра" было предостаточно. Но Соловьев оправдался перед благодетелями, успешно избавился от репутации порядочного журналиста, которая чуть было не прилипла, зараза, к его имиджу, и еще раз доказал в российском эфире, что горбатого точно способна исправить только могила.

В последнем выпуске "Вечера с Владимиром Соловьевым" ведущий сорвался. Не выдержал. Можно представить, как тяжело дались бедолаге долгие месяцы соблюдения приличий в эфире. Ведь так, наверное, хотелось, снова, как прежде, как привык, оторваться на Азербайджане и слюнявить подошвы армянских заказчиков. Теперь в Армении могут быть уверены - он вернулся, и на этот раз, думается, навсегда.

Так вот, в программе, Нагорного Карабаха совсем не касающейся, эта тема всплыла, что стало настоящим подарком и прекрасной возможностью для Соловьева продемонстрировать, что все, что о нем говорят в Армении, неправда. Когда один из участников, украинский политолог Ковтун произнес, что уважает право Азербайджана на территориальную целостность и полностью его поддерживает, соловья российского ТВ прорвало. Если бы не уголовный кодекс, он, наверное, бросился бы на говорившего прямо в эфире за то, что тот испортил ему передачу.

"То есть вы против "Арцаха"?" - грозно поинтересовался он у Ковтуна. Тот аж перепугался - до того разозлился ведущий - и попытался замять тему, заявив, что не хочет об этом говорить. Наивный. Как это не хочет, когда Соловьев уже сел на своего конька и поскакал.

"Ну вы в курсе, что "Арцах" - это та земля, где армяне были всегда? - принялся он менторским тоном поучать провинившегося эксперта. - Даже на территории современного Еревана были периоды, когда армян не было, а на земле "Арцаха" армяне были всегда".

Ковтун, задавленный познаниями ведущего в истории Южного Кавказа, пристыжено замолк и больше не пытался оправдываться. Тем временем Соловьев с дрожью в голосе рассказывал о "маленьком, но гордом" народе, который работал себе, землю пахал, а тут пришли с войной плохие азербайджанцы по вине советского руководства. И теперь всем честным армянам Карабаха грозит "уничтожение", но, слава тебе, господи, "человечество на это не пойдет"...

Вступать с одиозным ведущим в дебаты об истории не будем. Соловей хоть и птица, но не того полета, и этого не заслуживает. Правда, в данном случае он больше тянет на попугая, повторяющего за хозяевами всякую ахинею. В учебниках, по которым Владимир Соловьев учился в школе, в университете и где-нибудь еще, вряд ли что-то написано о том, что в азербайджанском Карабахе "армяне были всегда" и тому подобное. Но об этом говорится в учебниках, по которым преподают и калечат молодое поколение в Армении. Соловьев оказался способным учеником и освоил материал экстерном.

Ну просто умничка, вся Армения, уверены, им снова гордится. И теперь он может, как прежде, протянуть руку за подачками армянского агитпропа, хныча со слезами умиления: "Я свой, ребята, свой, я вернулся".

Зульфугар Ибрагимов