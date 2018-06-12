Зияфет Аскеров: Азербайджан имеет право освободить свои земли военным путем
Азербайджан в соответствии с уставом ООН и своим законодательством имеет право освободить оккупированные земли военным путем.
Об этом во вторник на внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал первый вице-спикер Зияфет Аскеров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, Азербайджан - миролюбивое государство.
"Мы, будучи миролюбивым государством, отвергаем войну как средство притязания на территории других государств. Нагорный Карабах и прилегающие к нему территории были оккупированы Арменией. Если армяне не покинут наши территории, Азербайджан в соответствии с уставом ООН и своим законодательством имеет право освободить оккупированные земли военным путем. Наше дело правое", - сказал первый вице-спикер.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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