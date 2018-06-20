Эльмира Сулейманова: В Азербайджане всесторонне обеспечены права человека

В Азербайджане всесторонне обеспечены права человека.

Об этом уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Эльмира Сулейманова сказала, выступая на XV Бакинской международной конференции омбудсменов на тему "Роль национальных институтов по правам человека в обеспечении и поощрении правового равноправия", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, Азербайджан по стремительному развитию занимает одно из ведущих мест в мире.

"Страна 18 октября 1991 года объявила о своей независимости во второй раз. За короткий период времени Азербайджан прошел очень большой путь развития. Он имеет дипломатические отношения со многими странами. Наша страна достойно выполняет взятые перед международными организациями обязательства", - сказала Сулейманова.

Как сказала омбудсмен, во многих странах в виде наказания применяется смертная казнь, в Азербайджане же вето на это наказание было наложено в 1993 году.

Омбудсмен сказала, что в результате армянской агрессии, которая продолжается более 30 лет, сегодня в Азербайджане более одного миллиона сограждан вынуждены жить как беженцы и вынужденные переселенцы.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook