Могерини сделала важное заявление по карабахскому конфликту

Европейский союз (ЕС) продолжает поддерживать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ на пути мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом заявила в четверг в Брюсселе глава европейской дипломатии ЕС Федерика Могерини в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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