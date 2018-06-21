Зияфет Аскеров: Армения продолжает захватническую политику, не признавая международные документы

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров в четверг встретился с участниками XV Международной конференции омбудсменов, проходящей в Баку. Об этом говорится в сообщении Милли Меджлиса (парламента), распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Аскеров подчеркнул важность обсуждения на конференции темы "Роль национальных институтов по правам человека в обеспечении и поощрении правового равенства".

Первый зампред Милли Меджлиса особо подчеркнул, что такие мероприятия международного масштаба совпали с несколькими знаменательными датами - 100-летием создания Азербайджанской Демократический Республики, 95-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 70-летием со дня принятия Всеобщей декларации прав человека. Также он проинформировал гостей о том, что 18 июня в Азербайджане отмечается День прав человека. Он высоко оценил сотрудничество в сфере защиты прав человека, подчеркнул, что в стране придается особое значение обеспечению прав и свобод человека, что Азербайджан достойно выполняет взятые на себя обязательства перед международными организациями в этой сфере.

Было отмечено, что в 1995 году была принята первая Конституция независимого Азербайджана, в которой широкое место уделялось правам и свободам человека, затем в стране был учрежден институт омбудсмена, созданы другие структуры в сфере защиты прав человека. Еще в 1918 году, когда была создана АДР, женщинам наравне с мужчинами были предоставлены широкие права, в том числе избирательное право.

Аскеров напомнил, что в эти дни отмечается Всемирный день беженцев, подчеркнул, что в результате оккупации Арменией 20 процентов азербайджанских земель в стране более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Азербайджанское государство осуществляет необходимые меры с точки зрения улучшения жилищных условий этих людей, обеспечения их политических, социальных, экономических прав, однако на международном уровне их права не защищаются. В связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта еще в 1993 году ООН приняла четыре резолюции, в таких международных структурах, как ОБСЕ, ПАСЕ, Движение неприсоединения, в связи с этим приняты соответствующие решения. Однако армянская сторона не признает эти документы и продолжает свою захватническую политику.

Уполномоченный по правам человека Эльмира Сулейманова рассказала о сотрудничестве института омбудсмена и Милли Меджлиса, добавила, что в Азербайджане принято много документов по обеспечению прав человека.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook