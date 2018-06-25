Вячеслав Володин сделал важное заявление по карабахскому конфликту

Азербайджан всегда занимал конструктивную позицию по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, сказал председатель Госдумы России Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем азербайджанского парламента Огтаем Асадовым, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вопросы Нагорного Карабаха не могут нас не беспокоить. Вы знаете, что Россия выступает за мирное урегулирование этого конфликта. Все, кто выступает за обострение отношений, все те, кто не слышит слов и желание народа жить в мире, конечно, идут по пути напряженности. Мы должны делать все, чтобы предотвратить этот путь. Азербайджан всегда занимал правильную и конструктивную позицию (по Нагорному Карабаху)", - заявил Володин.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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