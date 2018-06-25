Председатель Госдумы РФ побывал в Центре Гейдара Алиева - ФОТО

25 июня делегация во главе с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным побывала в Центре Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гостям была предоставлена информация о здании Центра Гейдара Алиева и деятельности Центра. Было отмечено, что деятельность Центра направлена на глубокое изучение и исследование философии государственности Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, идеологии азербайджанства и наследия великого лидера. Кроме того, Центр осуществляет проекты, которые служат популяризации и пропаганде на международной арене истории, языка, культуры и других национальных богатств Азербайджана, поддержке и развитию науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта, экологии и различных отраслей экономики.

Большой интерес у гостей вызвал созданный в Центре Музей Гейдара Алиева.

В таких разделах музея, как "Общественно-политическая жизнь Азербайджана", "Государственность, наследие, достижения", "Жизнь, запечатленная в фотографиях" виртуально представляются различные аспекты концепции деятельности великого лидера как в советский период, так и в годы независимости.

Члены делегации ознакомились в Центре также с выставкой "Шедевры Азербайджана". Было сообщено, что на этой выставке, отражающей историю и культуру Азербайджана, демонстрируются уникальные экспонаты, отражающие неисчерпаемые природные богатства, многовековую историю страны, ее культурное наследие. На выставке экспонируются уникальные образцы древних ремесел, в частности азербайджанской школы ковроткачества, особый интерес вызывает демонстрация медных изделий. Старинные азербайджанские музыкальные инструменты представлены в оригинальной - звуковой форме. На выставке, где демонстрируются азербайджанская национальная одежда, древние монеты, вниманию посетителей предлагаются также священные книги на разных языках.

Гости также ознакомились с выставкой "Мини-Азербайджан", отражающей макеты историко-архитектурных памятников в Баку и регионах.

Члены делегации ознакомились и с российско-азербайджанской историко-документальной выставкой "Гейдар Алиев. Личность, миссия, наследие".

Вячеслав Володин оставил запись в памятной книге Центра.