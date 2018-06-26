Военный парад в Баку показал готовность Азербайджана к любым угрозам

"Парад - это не просто показательные выступления, это важный политический меседж. Любой военный парад, особенно страны, находящейся в состоянии войны, обязательно оказывается в центре внимания политических кругов сопредельных государств, не только партнеров, но и тех, кто рассматривает Азербайджан в качестве долгосрочного противника".

Об этом сказал Day.Az азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

Как отметил политолог, цель военного парада - показать способность армии защитить населения страны от возможных ударов. Речь идет о применении показанных средств не только в военных действиях, но и в других ситуациях - например, при террористических угрозах. Продемонстрированная техника включает меры защиты и в таких ситуациях.

"Парад продемонстрировал военно-техническую готовность азербайджанской стороны к любым угрозам. А участие в параде представителей турецких ВС развенчивает миф о том, что Азербайджан, не входящий ни в какие союзы и блоки, одинок. Это говорит о высоком уровне взаимодействия наших стран. Это определенный меседж силам, которые пытаются вклиниться в отношения Азербайджана и Турции, которые все еще думают, что Азербайджан остался один на один с проблемами, которые на него обрушились, что у него нет союзников. Да, Азербайджан не состоит ни в каких союзах и блоках, в отличие от Армении, и в случае форс-мажорных ситуаций никто на помощь по договорам и соглашениям не придет. Но отношения Азербайджана и Турции выше каких-либо блоков и договоров. Присутствие турецких военных опровергает это представление и демонстрирует, что Азербайджан не один, у него есть мощный и надежный союзник - Турция", - сказал Ильгар Велизаде.

Наш собеседник привлек внимание к высокому качеству и боевым характеристикам продемонстрированного на параде вооружения и техники. На параде в Баку не было оружейного металлолома, заметил Велизаде, что говорит о том, что Азербайджан способен закупать самое современное и передовой вооружение. Характер вооружения позволяет говорить о том, что азербайджанская армия, все роды войск, в состоянии справляться с задачами как наступательного, так и оборонительного характера, подчеркнул политолог.

"Присутствие на параде высокопоставленных лиц из других государств тоже говорит о многом. В частности, о том, что эти страны готовы развиваться военно-политическое сотрудничество с Азербайджаном, считают его важным партнером и рассматривают безопасность региона только во взаимодействии с Азербайджаном", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева