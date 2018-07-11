Или срок, или пуля в лоб. Что ждет религиозных радикалов в Азербайджане

Гянджа и происходящие там последние несколько дней события продолжают быть одной из главных новостных тем в Азербайджане.

Напомню, что все началось с того, что во время блэкаута из-за аварии на ТЭС в Мингячевире некто Юнис Сафаров совершил покушение на главу города Эльмара Велиева, а буквально вчера группа религиозных радикалов попыталась провести несанкционированную акцию. Эта попытка, благодаря действиям сил безопасности, была подавлена, порядок восстановлен, но к сожалению, ее жертвами стали два офицера полиции.

Эти события заставляют еще раз задуматься над тем, как опасен религиозный экстремизм, какую серьезную опасность он представляет для нормальных людей и современного общества. Да, у всех на слуху война в Сирии, ИГИЛ, теракты в разных точках мира - но во всем этом информационном потоке у людей может создаться - и создается - иллюзия того, что все эти опасности очень далеко. Ну, кто знает, где эта Сирия вообще находится? Это где-то там, у них проблемы с религиозными радикалами.

На самом деле нет. И события в Гяндже показали, что были, есть и будут силы, которые пытаются экспортировать это религиозное мракобесие, как в свое время пыталась разгромленная аль-Каида. Больше того, в последние годы "экспортеры" стали намного хитрее и пытаются маскировать свои замыслы под некие социальные вывески. Вспомните события в Нардаране и группировку во главе с Талехом Багировым - эти провокаторы, проходившие определенные тренинги за рубежом, пытались прятать свои исламистские цели под прикрытием якобы имеющегося социального недовольства. А что было на самом деле? Просто некоторые оболваненные ими люди годами не платили за коммунальные услуги. Чем все кончилось, тоже известно: экстремисты были либо ликвидированы, либо схвачены, Талех Багиров и некоторые его приближенные получили длительные тюремные сроки.

Прошло некоторое время, и еще одна попытка религиозных экстремистов дестабилизировать ситуацию произошла в Гяндже. И снова в ход пошла маскировка. Через социальные сети и некоторые СМИ запускалась информация о том, что покушение на главу Гянджи имело какую-то личную подоплеку, что Юнис Сафаров расправился с Эльмаром Велиевым из-за некоего конфликта с сестрой Сафарова. Следствие показало, что ничего подобного не происходило, а сам Сафаров имел чисто религиозные мотивы. Далее была незаконная акция - и снова якобы социальные проблемы вывели людей на улицу, а по факту - кучка религиозных радикалов, преследующих свои, вполне ясные цели: установить в Азербайджане законы шариата, силой сменить действующий в стране конституционный строй, ну или по крайней мере попытаться максимально дестабилизировать ситуацию в стране. Почему именно Гянджа? Видимо, расчет был на то, что чем дальше от Баку, тем больше шансов на успех, да и город - один из крупнейших в стране. Практика показала, что органам правопорядка потребовалось всего тридцать минут для того, чтобы разобраться с происходящим и с провокаторами - так что и эта попытка провалилась.

Провалилась - и унесла жизни двух офицеров полиции. И здесь есть еще один очень важный момент, на котором я бы хотел заострить внимание. В социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как убивают одного из полицейских. Кучка подонков окружила лежащего на земле человека и бьет его ножами или чем-то похожим на них. Когда совершалось покушение на главу Гянджи, через те же соцсети распространялась аудиозапись, на которой женщина, якобы жена совершившего это покушение Сафарова, говорила о том, что своим терактом он хотел, цитата, "отомстить за имама Гусейна".

Это ваша месть? Напасть на полицейского, завладеть его оружием, а потом неделями выслеживать чиновника и попытаться его расстрелять - это некая месть за невесть какие события невесть какой давности? Или повалить толпой полицейского и зарезать его - это то будущее, какое вы хотите видеть в Азербайджане? Шариатский режим, преступления, разгул криминала, бандитизм и анархия - вы к этому стремитесь? Так все это уже было на Кавказе, называлось Чеченская Республика Ичкерия. Там было все, о чем вы мечтали: чистейший шариат, соответствующие суды, казни, забивание камнями, даже свой уголовный кодекс был! Правда, полностью списанный с уголовного кодекса Судана, да списанный так, что в Чечне "закон" требовал штрафы верблюдами оплачивать.



Если кому-то так нравится такой образ жизни, то нет ничего проще, чем уехать туда, где все это уже есть. Да, вариант с миграцией в Ичкерию потерян навсегда, но в мире еще есть дыры, где вам будут очень рады. Счастливого пути, берите билет в один конец, пожалуйста.

А если вы хотите превратить в этот ад наш Азербайджан, то у меня для вас плохие новости. У вас ничего не получится. Азербайджан веками доказывал, что люди, живущие здесь, способны бороться с мракобесием - неважно каким, исламским, христианским или любым другим. Азербайджанское государство уникально в своем отношении к людям разных национальностей и вероисповедания. Это отношение давным-давно стало важнейшей частью государственной политики. Более того, стабильность, которая была достигнута в нашей стране, держится не только на крепкой экономике и социальном развитии, но и на вот этой, исторически присущей нам толерантности.



Но религиозные радикалы, и те, кто за ними стоят, очень ошибаются, если принимают толерантность за слабость. И государство, и народ, могут и проявляют свое единство и силу тогда, когда необходимо дать отпор мракобесию и экстремизму. Все, что исламские или любые другие радикалы могут получить в нашей стране - это длительный тюремный срок или пулю в лоб, если оказывают сопротивление при задержании или открывают огонь по силам правопорядка.



И так будет всегда.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az