Сотрудники посольства Азербайджана в Грузии навестили попавших в ДТП азербайджанцев

13 августа 2018 17:20

Сотрудники посольства Азербайджана в Грузии поинтересовались состоянием азербайджанцев, попавших 11 августа в ДТП на территории Грузии. Им будет оказана соответствующая помощь. 

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в этой стране, передает Day.Az.

"Один из них нуждается в хирургическом вмешательстве. В связи с этим мы связались с соответствующими структурами Грузии. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь для их возвращения в Азербайджан", - сообщили в посольстве. 

Отметим, что 11 августа в Тбилиси потерпел аварию микроавтобус, в котором также были азербайджанцы. В результате ДТП получили ранения двое граждан Грузии и 5 граждан Азербайджана, в числе которых есть малолетний ребенок. 

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