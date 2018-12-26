СГБ Азербайджана разоблачила и нейтрализовала шпионскую сеть - СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Служба государственной безопасности (СГБ) продолжает интенсивные расследования в связи с обнаружением и предотвращением разведочной деятельности против Азербайджана со стороны иностранных спецслужб.

Как сообщает Trend со ссылкой на СГБ, в результате оперативно-следственных мероприятий, проводимых по уголовному делу, возбужденному в СГБ, обнаружена многоэтапная разведочная работа в Азербайджане представителей иностранных органов спецслужб, продолжающаяся много лет, организация в связи с этим секретных встреч на территории соседних стран и глубокая разведочная работа, состоящая из организации каналов для привлечения к индивидуальному сотрудничеству сотрудников спецслужб Азербайджана, передает Day.Az. Соответствующие лица были привлечены к уголовной ответственности за измену родине в форме шпионажа и за другие преступления, раскрыты выдуманные для разведочной работы и реальные личности сотрудников иностранных органов спецслужб, разведочные методики, были разоблачены и нейтрализованы операционно-разведочные работы вплоть до первого источника.

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