Азербайджан примет участие в зимней сессии ПАСЕ

Очередная зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится в Страсбурге 23-27 января. Об этом сообщил в четверг Trend глава азербайджанской делегации в ПАСЕ, председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, передает Day.Az.

"Азербайджанская делегация примет активное участие в работе сессии и в заседании ПАСЕ", - сказал Сеидов.

Отметим, что в ходе сессии состоятся выборы президента и вице-президента ПАСЕ, судей ЕСПЧ, будут обсуждены отчеты по результатам мониторинга президентских выборов в Болгарии и парламентских выборов в Македонии. Также запланировано рассмотрение вопросов, связанных со свободой медиа в Европе и нападением на журналистов, гуманитарным кризисом в Газе, работой демократических институтов в Украине и других вопросов.

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