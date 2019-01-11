Азербайджан упростил процесс получения трудовой визы

Число электронных услуг, оказываемых Государственной миграционной службой (ГМС) Азербайджана, увеличено с 11 до 14: посредством системы "ASAN viza" перечень электронных видов виз дополнился въездной трудовой визой. Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшейся в пятницу пресс-конференции по итогам 2018 года сказал глава Службы Вюсал Гусейнов.

Глава ГМС отметил, что разработано и представлено общественности новое мобильное приложение Службы MİGAZ. "Кроме того, для донесения информации до широкой аудитории с 10 октября на "ASAN Radio" стартовал новый проект: по средам в радиоэфир выходит передача "Miqrasiya saatı" ("Час миграции"), - отметил Гусейнов.

Глава ГМС добавил, что в 2018 году были расширены возможности работы Службы, и на пропускных пограничных пунктах "Самур", "Астара", "Шихлы" стали круглосуточно работать миграционные отделы.

Гусейнов отметил, что, учитывая существенный рост числа иностранцев в канун Нового года, с 15 декабря прошлого года до 15 января 2019 года проводится месячник, в рамках которого посредством видеороликов иностранцам предоставляется информация, распечатаны и розданы флаеры на азербайджанском, русском и английском языках.

По словам Гусейнова, Служба подготовила проекты почти 30 международных договоров, и проводит работу по их дальнейшему подписанию, среди которых соглашения о реадмисии, связанные с совершенствованием в рамках международного права процесса возвращения в страну соотечественников, незаконно проживающих за рубежом, протоколы по выполнению этих соглашений, а также двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере миграции для укрепления связей с миграционными органами зарубежных стран.

В заключение он сказал, что было проведено два конкурса по приему на работу: "По первому конкурсу на работу были приняты девять сотрудников, а по второму конкурсу тестовый тур уже завершен и в настоящее время продолжается собеседование. Во втором конкурсе на работу планируется взять 14 сотрудников".

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