Эхо одного выстрела - как начиналась армянская резня азербайджанцев в Баку

В феврале 1905 г. в Баку произошли армяно-азербайджанские столкновения, положившие начало двухлетнему межнациональному конфликту и охватившие весь Южный Кавказ. С подачи современников эти события получили название "армяно-мусульманской резни".

Во всех работах, посвященных "армяно-азербайджанской резне", повторяется одинаковая, буквально трафаретная схема событий: 6 февраля 1905 г. в Баку, на площади Парапет, недалеко от армянского собора, армянами был убит зажиточный азербайджанец, уроженец селения Сабунчу Ага Рза Бабаев. Это послужило сигналом к столкновениям, годами накапливающаяся вражда выплеснула наружу и обе нации приступили к взаимному кровавому истреблению.

Подобная трактовка довольно упрощает причины февральской резни, низводя их до обычного уголовного преступления и, самое главное, оставляет открытым вопрос: как убийство одного человека могло вызвать такую реакцию в обществе и привести к многочисленным жертвам?

6 февраля между 12.00 и 12.30 часами Ага Рза Бабаев вместе со своим дядей и ещё одним знакомым проходили мимо Парапета. Они услышали глухой звук наподобие выстрела и заметили, что над солдатом-армянином, находящимся недалеко от собора, поднялся дым. Кем был этот солдат, произведший выстрел, следствие выяснить не смогло. Был ли выстрел направлен против А.Р.Бабаева или он служил сигналом к чему-либо для собравшихся на Парапете армян (в этот день был религиозный праздник армян, чем и объясняется их скопление у собора), сказать сейчас трудно. Но, словно по заранее отработанному сценарию, армяне окружили А.Р.Бабаева, фактически, схватили его и повели по направлению к Губернской улице, чтобы совершить самосуд.

Как раз в это время к толпе подошел находившийся поблизости полицейский Г.Адольф. В своих показаниях он говорил: "Я решил... успокоить собравшуюся в недоразумении публику. Как только дошел я до аптеки, что на Армянской и Губернской ул., в доме Адамова, то заметил толпу армян, ведущую какого-то прилично одетого татарина (впоследствии оказался Ага Рза Бабаев) по Армянской от Почтовой по направлению к Губернской ул. Я подошёл к толпе и стал расспрашивать сущность дела, т.е. куда и для чего она (толпа) ведет человека. Армяне объяснили, что человек этот есть тот самый, который только что произвел выстрел... Толпа, крича, что Бабаев стрелял в солдата, еще ближе стала приближаться к нему, у некоторых армян были в руках бейбуты..."

Особый интерес в показаниях полицейского представляет следующая фраза: "...в момент первого глухого выстрела я Бабаева около солдата не заметил. Револьвер, отнятый у Бабаева, был пятизарядный, в котором все пять патронов были не выстреляны."

Из показаний Г.Адольфа можно усмотреть, с какой агрессивностью армяне, собравшиеся на площади, намеревались расправиться с А.Р.Бабаевым: "Армяне стали кричать и прямо-таки ругаться нецензурными словами: "Что смотрит полиция, е... твою мать! Довольно, что каждый день татары убивают армян, у него есть револьвер, обыщи его". Ввиду такого возмущения, я стал упрашивать толпу армян, чтобы она успокоилась, говоря, что если он действительно стрелял и у него есть револьвер, я таковой отберу, а его отправлю в участок, за что будет привлечен к ответственности... Толпа, не обращая внимания на мои слова, стала увеличиваться, окружила меня и Бабаева с целью взять последнего в свои руки. Но я своими силами довел Бабаева до угла Парапета и Армянской улицы, посадил его на фаэтон с целью уехать в участок. В качестве понятого взял одного интеллигента армянина. Армяне не давали фаэтону и лошадям тронуться с места. Я сошел с фаэтона, посадив на свое сиденье тут же стоявшего городового Личко, стал упрашивать толпу армян, чтобы она дала возможность увезти Бабаева в участок... Армяне не давали фаэтону и лошадям тронуться с места."

Напряженная ситуация, связанная с захватом А.Р.Бабаева армянами, попытками расправиться с ним, достигла кульминации.

Обратимся вновь к показаниям Г.Адольфа: "...я, во избежание несчастья, стал одной ногой на подножку фаэтона, а другой на землю, протянув руки, не допускал никого до Бабаева, просил фаэтонщика уехать скорее. В это самое время, через мою протянутую руку неизвестно кем, из толпы армян был произведен выстрел в Бабаева. Тогда я и городовой, а равно и Бабаев с интеллигентом армянином соскочили с фаэтона. Бабаев пустился бежать на Парапет, вслед ему были произведены выстрелы. Я, видя такое положение, побежал в контору Ширван - Армянская ул., дом Адамова, дать знать по телефону о случившемся в участок. Мне, также как и Бабаеву, было произведено вслед несколько выстрелов, не причинивших, однако, никакого вреда. Когда я вышел из конторы Ширван, то увидел Бабаева около гостиницы "Гранд-отель", уже лежавшего мертвым. Выстрелов было произведено приблизительно до 50. Из протокола осмотра трупа, произведенного уже в доме убитого, явствовало, что на теле убитого имелись: одна пулевая рана в нижней части правой половины живота и 2 раны бебутом, на груди разорвана правая ноздря".

Итак, свершилось то, к чему шла вся эта кровавая драма - толпа армян жестоко расправилась с А.Р.Бабаевым, обвинив его в стрельбе в солдата. Удивительным было то, что на всем протяжении резни 6-9 февраля и после нее, когда шла оценка случившегося, армяне и их апологеты обвиняли мусульман в кровожадности, жестокости, дикости, выставляя их главными виновниками межнационального конфликта.

События, разыгравшиеся 6 февраля днем на Парапете, говорят совершенно об обратном. Все эпитеты, навешанные азербайджанцам, как раз были присущи самим армянам: жажда мести, убийства, какие-то звериные инстинкты расправиться со своей жертвой двигали толпой армян, когда они напали на одного человека. Обвинив А.Р.Бабаева в покушении на солдата-армянина, толпа не привела в качестве доказательства ни одного аргумента, в частности, главный - самого солдата, тем более что, по словам одного из опрошенных свидетелей-армян, ему собравшиеся на улице сообщили, что А.Р.Бабаев стрелял в ограду церкви, в солдата и поранил его в ногу. А уж учитывая "талант" армян выставлять себя жертвой, не вызывает сомнения, что если бы этот солдат, которого якобы хотел убить А.Р.Бабаев, действительно существовал, они бы его привели в качестве доказательства своей правоты.

Совершенно необоснованными оказались обвинения армян в том, что А.Р.Бабаевым был произведен выстрел из револьвера. При осмотре пятизарядного револьвера системы Смита и Вессона выяснилось, что из него не стреляли.

Убийство А.Р.Бабаева стало своеобразным детонатором, приведшим к взрыву, оно довело до предела то напряжение, которое накапливалось в отношениях между армянами и азербайджанцами. Убийство послужило поводом к начавшейся в тот же день резне между двумя нациями. Но, вопреки утвердившейся версии, оно было не единственным. Армянская пресса пыталась убедить общественное мнение, что азербайджанцы - главные виновники трагедии, и тот факт, что убийство одного азербайджанца вызвало массовую резню, можно объяснить их ненавистью к армянам, исходящей из врожденной склонности мусульман к убийствам и насилиям. Конечно, эти популистские заявления, не имевшие ничего общего с правдой, были призваны выгородить армян, представить их жертвой, стороной обороняющейся. Архивные материалы же показывают, что 6 февраля в городе были убиты еще 3 азербайджанца (помимо А.Р.Бабаева). За период с 6 по 8 февраля только в районе 3-го участка города, того самого, где произошла расправа над А.Р.Бабаевым, армянами было убито 26 азербайджанцев. Естественно, в ответ на это последние должны были защищаться.

Материалы следственного дела об убийстве А.Р.Бабаева впоследствии были включены в следственное дело о резне 6-9 февраля в Баку. Следствие собрало колоссальное количество показаний свидетелей февральских событий. Однако в итоге следственное дело осталось безрезультатным, ибо не был выявлен и наказан ни один из виновных в том, что произошло 6 февраля на Парапете. Это было связано, с одной стороны, с неточными, противоречивыми показаниями свидетелей (ни один из них не назвал конкретных имен стрелявших в А.Р.Бабаева), а с другой - непрофессиональными действиями полиции, которая не провела своевременного дознания по поводу солдата-армянина, стрелявшего на Парапете.

В августе 1905 г. армяне вновь спровоцировали межнациональную резню в Баку, отчасти воспользовавшись тем, что остались безнаказанными за свои действия в феврале.

Фархад Джаббаров,

ученый секретарь Музея истории Азербайджана, доктор философии по истории, доцент